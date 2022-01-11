شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: جلسات منتدى شباب العالم شهدت حديث مهم حول خطر التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن كل جلسات منتدى شباب العالم أمس واليوم كانت جلسات ثرية للغاية وتتعامل مع قضايا ضرورية ومرتبطة بمصر إقليميًا ومحليًا، موضحًا أن الجلسة الأولى بمنتدى شباب العالم تحدثت عن العالم ما بعد كورونا، وكان بها مشاركات كبيرة لرؤساء دول، ورؤساء وزراء، وخبراء، بجانب جلسة التغير المناخى التي كانت مهمة للغاية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج خبر اليوم، المذاع على قناة ON، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الجلسة التي ناقشت التغيرات المناخية أكدت رؤية مصر فيما يتعلق بالتغير المناخى ومشاركة مصر في قمة المناخ الـ 26 واستعدادها لقمة المناخ الـ 27، وكان هناك حديث مهم حول خطر التغير المناخى على حجم الأضرار الذى تشهده الكرة الأرضية، وأهمية أن يتوحد العالم لمواجهة التغيرات المناخية، لأن الأرض معرضة لمشكلات كثيرة.

وأوضح رئيس تحرير ”الخليج 365” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه في عام 2023 مصر ستنتج سيارة كهربائية، والطرق التي يتم إنشائها تفتح الباب لتقليل التلوث، وتقليل استهلاك الوقود، موضحًا أن مصر في طريقها لدعم أدوات النقل الكهربائية أو الغاز التي تقلل الانبعاثات الحرارية، وأن مصر كانت تعبر عن صوت أفريقيا فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية.