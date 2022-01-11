شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث من زيمبابوى: منتدى الشباب فرصة لاستلهام الأفكار وتقديم حلول للتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيمراشي تيرانس جوينزى، أحد المتحدثين من زيمبابوى فى منتدى الشباب العالمى، إن سعيد لمشاركته فى المنتدى للمرة الأولى لتمثيل منظمة تحمل اسم "المنتدى الاقتصادى للشباب".

وأضاف فى تصريح صحفى لـ"الخليج 365" على هامش المشاركة فى المنتدى أن المؤسسة تبحث عن القادة الشباب من أصحاب المشاريع التنموية فى المناطق الريفية الذين يبحثون عن التمويل ونوفر لهم إمكانية الوصول إلى السوق أو بناء القدرات والوصول إلى التمويل والمعلومات.

وأشار إلى أن منتدى الشباب العالمى فرصة بالنسبة له لاستكشاف أفكار القادة الشباب والتعرف على تجاربهم وتبادل الخبرات معهم واستلهام الأفكار التى يمكن أن نطبقها فى دولنا ويمكنها أن تساعد الشباب المهمشين وللمساعدة على تعزيز الوضع الاقتصادى وتحسينه بشكل عام، موضحًا أن هناك تركيز خاص على أهداف التنمية المستدامة مثل مكافحة الفقر وتوفير الغذاء، ولضمان أن يكون الشباب قادرين على توفير الأساسيات لأنفسهم.

وأوضح أنه شارك فى ورشة ريادة الأعمال ودعا إلى المزيد من التعاون لضمان عدم فقدان الشباب للفرص، قائلا: إن المنتدى فرصة لمعرفة التحديات التى تواجهها المؤسسات المختلفة حول العالم وتبادل الخبرات حول إمكانية وضع حلول الشاملة بالنسبة لها.

وحول رسالته إلى الشباب من المنتدى، لفت إلى أن هناك الكثير من الإمكانيات الكبيرة التى يمكن أن تخدم الشباب وتعمل على تحسين وضع الإنسانية بشكل عام ولوقف تغير المناخ من خلال تقليل الانبعاثات عن طريق تبنى اجراءات بسيطة.