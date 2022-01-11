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"ناخد الإبراشي قدوة".. تحذير من رئيس "علمية كورونا" بشأن الفيروس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس ، المواطنين بضرورة الحذر وعدم التهاون في التعامل مع .

وقال حسني، خلال تصريحات تلفزيونية: ناخد وفاة الأستاذ وائل الإبراشي قدوة، العناية الصحية المبكرة والسليمة هي الأساس في علاج كورونا.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "منستوهنش بالمرض، الفترة اللي فاتت ملاحظ وجود بعض الاستهوان والناس بدأت تستسهل العلاج، لكن يجب الحذر وعدم التهاون وطلب الرعاية الصحية من جانب المتخصصين".

واختتم موجها رسالة للمواطنين: بخوفش الناس وعمري ما كنت بثير الفزع لكن لابد من الحذر وعدم التهاون وطلب الرعاية الطبية على يد متخصص.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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