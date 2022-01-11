إقبال كبير على جناح مصر للطيران بمنتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد جناح شركة مصر للطيران، داخل قاعة المؤتمرات المخصصة لفعاليات منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقبالًا كبيرًا من المشاركين منذ بدء الفعاليات، وذلك للتعرف على الخدمات المتنوعة التي تقدمها مصر للطيران لمسافريها إلى جانب مراجعة المشاركين لحجوزاتهم بالتنسيق بين قطاع الكرنك للسياحة والتجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وفرق العمل المختلفة بالجناح.

وكانت مصر للطيران، أطلقت حملة ترويجية باعتبارها الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم، وذلك من خلال وضع الشعار على متن طائرات الشركة، وعلى جميع مقاعد رحلات الشركة الدولية والداخلية، وكذلك وضع ملصقات دعائية على معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، المتواجدة على أرض المهبط للترويج لهذا الحدث الكبير على أرض مصر.

وتم توزيع هدايا تذكارية علي زوار الجناح بشعار مصر للطيران ومنتدى شباب العالم.