شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العالمى يبرز حضور السيسى جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وسائل الإعلام الدولى، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، التى أقيمت اليوم ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذى انطلق أمس الإثنين وتستمر أعماله حتى بعد غد الخميس .

جاء ذلك فى التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم الثلاثاء حول ما تناوله الإعلام الدولى لفعاليات اليوم الثانى من المنتدى، حيث سلط الإعلام العربى الضوء على موضوعات عدة من بينها، استقبال مصر 6 ملايين لاجئ بسبب الصراعات فى المنطقة، ووصف منتدى شباب العالم بأنه "الأمر الطبيعى الجديد" للشباب وضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها من أجل تجنب عواقب أزمة المناخ، وأهمية إقامة مصر قمة المناخ فى نوفمبر القادم فى ظل استعدادات مصرية واسعة.

بدوره، أورد الإعلام الأوروبى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول إنتاج مصر أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء العام المقبل .

وذكر موقع "العربية نت" أن الرئيس السيسى أكد أن بلاده استقبلت 6 ملايين لاجئ بسبب الصراعات فى المنطقة، مشيرا إلى أن أوروبا ترفض استقبالهم.

ونقلت صحيفتا "الخليج" و"البيان" الإماراتيتان عن شما المزروعى وزيرة دولة لشئون الشباب قولها إن قيادة دولة الإمارات أحدثت تغييراً نوعياً فى قطاع الشباب من خلال وضع منظومة شاملة يتولى قيادتها الشباب، وتنظر للشباب على أنهم ثروة وطنية ومستقبل للدولة، وفصلت قطاع الشباب عن قطاع الرياضة فى الإمارات للتركيز على كل منهما بشكل مستقل.

ووجهت المزروعي، الشكر إلى الرئيس السيسى على دعوته لحضور فعاليات المنتدى، مؤكدة أن مصر لها مكانة خاصة فى نفوس الإماراتيين، وكل العرب متفقون على التحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أى حساب آخر، مذكرة بكلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «نهضة مصر هى نهضة الأمة العربية كلها".

ونقلت بوابة "العين" الإخبارية عن المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى تأكيده ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها من أجل تجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ.

وقال، فى كلمة مسجلة خلال اليوم الثانى من فعاليات "منتدى شباب العالم"، "اليوم، وفى كل بلد فى العالم، لا أحد بمنأى عن تلك العواقب، ففى كل بلد، يشعر الناس بعواقب أزمة المناخ هذه"، وأضاف: "لقد رأينا حرائق غير مسبوقة خرجت عن نطاق السيطرة، ورأينا مستويات قياسية من الحرارة، ونرى القطب الجنوبى حيث انفجرت منذ أيام صفيحة جليدية ضخمة".

وذكر مراسل قناة "الغد"، أن اليوم الثانى من منتدى شباب العالم، تميز بتنوع الفعاليات المهمة، التى بدأت بجلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، والتى ناقشت التغيرات المناخية ونتائج قمة المناخ كوب 26، التى عقدت فى جلاكسو، واستضافة مصر للقمة الـ 27 لتغير المناخ فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وأوضح المراسل أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تحدث خلال الجلسة حول خطورة التغيرات المناخية، واصفاً إياها بأنها كارثة تهدد البشرية، مشيراً إلى حجم الخسائر الاقتصادية المترتبة على تلك التغيرات والتى تقدر عالميا بنحو 3.6 تريليون دولار، مؤكدا أن تلك التغيرات ستزيد خلال الفترة المقبلة إلى نحو 3 أضعاف التغيرات الحالية، ما يبرز أهمية إقامة مصر قمة المناخ فى نوفمبر فى ظل استعدادات مصرية واسعة.

فيما ركز الإعلام الأوروبى على إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية فى عام 2023، حيث نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" و"قناة روسيا اليوم" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوله "اعتباراً من عام 2023 سيتم إنتاج ‏أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء"، خلال حضوره جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية".