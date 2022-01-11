شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الشرقية بناء على حكم قضائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن محمود محمد عبد العزيز سالم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، تم إنهاء خدمة المذكور اليوم الثلاثاء 11 / 1 / 2022م.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات الفرعية ومفتشيها ، والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
وكان قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، وقف الشيخ "خ.ا" إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، وذلك لتمكينه بعض الأهالي من إقامة العزاء بمصلى السيدات بأحد المساجد التابعة لإدارة أوقاف طنطا أول بمديرية أوقاف الغربية.
وقالت الوزارة ، إن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الغربية، والمرفوعة من القطاع الديني، لافتة إلى أنه فى سياق متصل حررت مديرية أوقاف كفر الشيخ محضرًا ضد "م.م"، مقيم بمركز شرطة فوه كفر الشيخ برقم 55 لسنة 2022م اليوم الجمعة، وذلك لقيامه بنشر أخبار غير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سيؤدي خطبة الجمعة بأحد المساجد، بمحافظة كفر الشيخ على غير الحقيقة، مما يسبب تشتيتا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام، من خلال تلك المنشورات الكاذبة، وتؤكد الوزارة على أن هذه التصرفات غير سوية وتتنافى مع كل القيم والأخلاق النبيلة.