شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بأوقاف الشرقية بناء على حكم قضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن محمود محمد عبد العزيز سالم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، تم إنهاء خدمة المذكور اليوم الثلاثاء 11 / 1 / 2022م.

وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات الفرعية ومفتشيها ، والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.