خلال زيارته قنا.. وزير النقل يتفقد مسار القطار الكهربائي السريع 6 أكتوبر- أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/الأقصر/ أسوان) والذي يبلغ طوله 925 كم وذلك في المسافة من الأقصر حتى دشنا، وتم معاينة نقطة عبور المسار أعلى نهر النيل بجوار خط سكة حديد قنا أبوطرطور، كما عاين الوزير موقع ورشة العمرة الجسيمة و المحطة التبادلية للخطين الثاني (السادس من أكتوبر/ أسوان) والثالث (سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر) وذلك بمحافظة قنا.

كما شهد الوزير، تدشين وبدء العمل بمحور دشنا على نهر النيل كأحد شرايين التنمية الجديدة في صعيد مصر حيث جاري العمل حاليا في 9 محاور في صعيد مصر وهي الفشن /ابوتيج/ دراو/ بديل خزان أسوان/ شمال الأقصر / منفلوط /دشنا /دار السلام من إجمالي 17 محور لصعيد مصر وحيث تم افتتاح 8 محاور منها 5 محاور خلال ديسمبر 2021

وفيما يتعلق بخط القطار الكهربائي السريع السادس من أكتوبر/ أسوان، أكد وزير النقل، خلال جولته أنه سيتم مراعاة إنشاء المحطات في المناطق كثيفة السكان ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س و السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة و قطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 19 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 37 قطارًا بسرعة 160 كم /س، و 27 قطارًا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطي مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، مضيفًا أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

وأوضح وزير النقل، أن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقد هذا الخط بالإضافة إلى خط سفاجا الغردقة/ قنا /الأقصر مع شركة سيمنز العالمية ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1825 كم منها 1165 كم لخطي الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم مشيرًا إلى أن خطوط القطارات السريعة تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت واختصار كبير لزمن الرحلات والحفاظ علي البيئة وستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر.​