مخالفات البناء في القاهرة.. حي البساتين يوجه رسالة للمواطنين بشأن نموذج 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه حي البساتين مناشدة للمواطنين من قاطني الحي ولديهم ملفات تصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وقال الحي، في منشور: على المواطنين الذهاب إلى مركز الشبكات المعلومات بشارع النصر بجوار شركة المعادي ودفع مبلغ 500 جنيه وإحضار إيصال بذلك إلى مبنى الحي.

وأضاف الحي: وبعد ذلك تقوم لجنة من الحي ومركز الشبكات والمهندس المكلف من المحافظة بمعاينة العقار الذي يوجد به المخالفة وعمل تقرير به من خلال مساحته ونوع المخالفة وبعد ذلك يتم عمل تقرير من اللجنة بالاشتراك مع المهندس المكلف من المحافظة ورفعه إلى سكرتير عام المحافظة لعمل خطاب بالموافقة على تحرير نموذج 10 عن طريق الحي ويتم دفع الرسوم النهائية بمبنى الحي وتحرير النموذج.