توجيه عاجل للمطاعم والمنشآت السياحية بشأن العاملات الإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية، سرعة موافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر شامل لأعداد الإناث العاملين بمشآتها سواء كانت مناصبهم قيادية أو عمالة عادية.

وقالت الغرفة في بيان، إنها تلقت من وزارة السياحة، إخطاراً بضرورة قيام كافة المنشآت الخاضعة للإشراف السياحي بإعداد هذا الحصر، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بـ "المرأة في مواقع اتخاذ القرار" والتي تهدف إجراء حصر لأعداد الإناث في المناصب القيادية ومراكز اتخاذ القرار في جميع المنشآت داخل مصر.

وأشارت الغرفة، في كتابها للأعضاء، إلى أهمية موافاة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بهذه البيانات عبر رابط التسجيل الإلكتروني: اضغط هنا ووفقاً استمارة الحصر المدرجة على الموقع في موعد غايته 20 يناير الجاري.

وأوضحت الغرفة، أن هذا الحصر يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر الإستراتيجية لعام 2030 التي أصدرتها الدولة المصرية في مستهل عام 2017 وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت هذه الإستراتيجية في خطتها لتمكين المرأة على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.