من السرطان إلى أوميكرون.. أزمات صحية تعرضت لها الإعلامية بسمة وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، أمس الأول، إصابتها بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

وكتبت عبر حسابها: "سنين بهرب وأجرى واستخبى من الفيروس الملعون ولكن الحذر لايمنع القدر أصبت بـ "أويمكرون" والحمد لله على كل حال يارب عنا".

وظهرت بسمة وهبة، لأول مرة بعد إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، وذلك من داخل حجرتها- ويبدو عليها آثار المرض- في فيديو عبر صفحتها على موقع انستجرام.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التى تواجه فيها بسمة وهبة أزمة صحية، حيث عانت طويلاً مع الأزمات الصحية التي يستعرضها الخليج 365 في هذا التقرير:

1- 24 نوفمبر 2021: تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لأزمة صحية على الهواء أثناء فاصل إعلاني لبرنامجها "90 دقيقة" ما استدعى إلغاء الحلقة وعدم استكمالها بعد نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.. وجرى احتجازها داخل الرعاية المركزة بمستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، لعدة أيام، وذلك بعد خضوعها للفحوصات والتحاليل، حتى عادت لمنزلها وبرنامجها مجددًا.

2- 26 أكتوبر 2021: أصيبت بسمة وهبة بأزمة صحية بسبب شعورها بالتعب المفاجئ على الهواء.

3- يناير 2021: أعلنت إصابتها بشلل عضلي في الوجه بسبب خطأ طبي تعرضت له في إحدى مراكز التجميل، بعد تلقيها حقنة بالخطأ في الوجه، أثناء خضوعها لعملية شد الوجه بالبوتكس والفيلر.

وشاركت بسمة وهبة متابعيها تفاصيل أزمتها الصحية الجديدة ورفضت تماما ذكر اسم مركز التجميل أو الطبيب الذي تسبب في شلل الوجه، مؤكدة أنها ترغب فقط في تحذير متابعيها، وقالت إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر ولا تستطيع تناول الأكل أو فتح فمها وأثناء تواجدها في دبي ذهبت لطبيبة مشهوره أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.

4- أكتوبر 2020: كشفت بسمة وهبة أنها تعانى من مشكلة في المعدة إضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية فى الصعوبة بعدما سافرت العام الماضى إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك.. وذكرت بسمة وهبة وقتها أنها تعانى من التهاب شديد فى المعدة، بسبب مواظبتها على تناول كميات كبيرة من الفيتامينات، وحذرت جمهورها من خطورة هذا الأمر.

5- في أكتوبر 2020، خضعت بسمة وهبة لعملية فى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بسبب معاناتها من مشكلة في المعدة إضافة إلى نزيف.

6- في عام 2013: أعلنت بسمة اكتشافها لمرض السرطان الذي أصابها وبدأت رحلتها معه، وقالت بسمة إنها اكتشفت المرض أثناء زيارتها لدبي لتوقيع عقد برنامج جديد لها على محطة OSN ، وتوجهت إلى باريس لتبدأ رحلة العلاج هناك.

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