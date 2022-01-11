معدية منشأة القناطر.. القبض على مالكها وعرضه على النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على مالك معدية القطا بمركز منشأة القناطر شمال المحافظةعلى خلفية حادث سقوط سيارة ربع نقل تقل عمالا من أعلى المعدية، ما أسفر عن 7 حالات وفاة و14 ناجيا والبحث عن طفلة مفقودة تدعى شروق ياسر محمد.

قوات الإنقاذ النهري بالجيزة انتشلت اليوم 5 جثامين من المفقودين الـ8 وهم كل من: دعاء نبيل عبد السلام أحمد ١٣ سنة، هاجر عبد الصمد سيد ١٣ سنة، زياد أحمد حسن ١٣ سنة ومحمد صبرى سالم ١٩ سنة وندى أحمد حسن عطا 15 سنة.

تلقت النيابة العامة أمس الاثنين إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين.

كان العمال في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

أسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء. قوات الشرطة بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، ألقت القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

فريق من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.