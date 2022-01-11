قضية سرقة.. حبس أحد متهمي "كفن عين شمس" سنة وبراءة 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، بحبس أحد متهمين قضية "كفن عين شمس" سنة بتهمة السرقة وبرأت 3 آخرين.

حملت القضية رقم 15946 جنح عين شمس.

وكانت قضت نفس الدائرة بحكم نهائي بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل على متهمين في قضية أولى.

ونسبت النيابة للمتهمين تهمة النصب والاحتيال على آخرين.

كشفت التحقيقات في قضية "كفن عين شمس" التي تضم 34 متهمًا - محالة للجنايات - أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها 3 من المجني عليهم وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم.

وأضافت التحقيقات أنه لعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.

وقالت النيابة إنه وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.

وأضافت النيابة، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُدُووِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبعرضه على النائب العام أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.