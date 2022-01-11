معدية منشأة القناطر.. انتشال الضحية السابعة لفتاة عمرها 15 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة أعمال انتشال جثامين ضحايا حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية القطا بمركز منشأة القناطر، شمال المحافظة.

رجال الضفادع البشرية نجحوا في استخراج جثة الضحية السابعة وتدعى ندى أحمد حسن عطا 15 سنة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا للتصريح بالدفن.

البداية تعود إلى تلقي النيابة العامة أمس الاثنين إخطار بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين.

كان العمال في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

أسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء. قوات الشرطة بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، ألقت القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

فريق من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.