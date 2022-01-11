النيابة العامة تُلغي إدراج ممدوح حمزة على قوائم الإرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

نشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم الثلاثاء 11 يناير قرار النيابة العامة رقم 2 لسنة 2022 والذي ينص على رفع إدراج إرهابيين.

واستندت النيابة في قرارها إلى قبول مكتب شؤون أمن الدولة التماس ممدوح حمزة على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة)، قضت في أكتوبر 2020 بالحبس 6 أشهر غيابيا للمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، كما قضت بإدراجه على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، اتهامات عدة لممدوح حمزة في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".