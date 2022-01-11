مصرع تايلندية وإصابة صديقتها والسائق في انقلاب سيارة بطريق المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت سيدة أجنبية مصرعها وأصيب شخصان آخران في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي بالمنصورية، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابين بالطريق السياحي للقادم من طريق الفيوم قبل نزلة المنصورية.

بالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالرصيف وأسفر الحادث عن وفاة "دارني ماديلي"، تحمل الجنسية التايلندية وإصابة "نتاشا تشيتوا"، 40 سنة، تايلاندية الجنسية وسائق مصري .

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الهرم، وجارى رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.