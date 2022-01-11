شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمان الضحية السابعة لسقوط سيارة نقل من معدية نيلية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشل رجال الإنقاذ النهرى، منذ قليل، جثمان "ندى أحمد حسن" من نهر النيل، أحد ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل من معدية بقرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، ليرتفع عدد الجثامين التى تم انتشالها إلى 7 جثامين، وجارٍ البحث عن شخص مفقود، بنهر النيل فرع رشيد.

وتم انتشال 5 جثامين اليوم وهم "ندى أحمد حسن، وصبري سالم 19 سنة، وزياد أحمد حسن 13 سنة، وهاجر عبد الصمد سيد أحمد 13 سنة، ودعاء نبيل عبد السلام 13 سنة"، كما تم انتشال جثمانين مساء أمس، وإنقاذ 14 على قيد الحياة.

وشهدت قرية القطا التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكانت فى اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية، قرية التفتيش.

وتتواجد قوات الشرطة والإنقاذ النهرى، والإسعاف، والمهندس محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، كما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن جثمان أحد الضحايا، كما تجمع عدد من أهالى الضحايا على جانبى النيل.

وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ، خلال تواجده أمس بمكان الحادث، مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم.