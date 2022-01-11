وقال رئيس الأساقفة في بيانه باسمى وباسم الكنيسة الأسقفية نودع القس مكارى الذى عاش خادمًا للكنيسة العامة وأحب جميع الطوائف وبذل نفسه في الخدمة الروحية.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا مكارى يونان: عاش خادمًا للكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012