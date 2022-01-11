شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا مكارى يونان: عاش خادمًا للكنيسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية بكلوت بك الذي رحل اليوم.
وقال رئيس الأساقفة في بيانه باسمى وباسم الكنيسة الأسقفية نودع القس مكارى الذى عاش خادمًا للكنيسة العامة وأحب جميع الطوائف وبذل نفسه في الخدمة الروحية.
وصلى رئيس الأساقفة أن يهب الله أسرته ومحبيه وشعب الكنيسة الصبر مقدمًا تعزيته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وكافة كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.