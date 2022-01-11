شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق دورات الثقافة الإسلامية "لغات" للأئمة لنشر الفكر الوسطى عالميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عقد سلسلة من دورات الثقافة الإسلامية لغات، وذلك في إطار الدور الريادي للوزارة في نشر الفكر الوسطي عالميًا ، وفي سبيل إعداد وتأهيل الأئمة للتعامل مع العصر بأدواته، وبخاصة الأئمة الذين يتم إعدادهم للإيفاد للخارج ممن يتقنون إحدى اللغات الأجنبية أو أكثر من لغة.
الدورة الأولى : دورة اللغة الإنجليزية ، وتستهدف الأئمة والواعظات الذين يجيدون اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا ، والراغبون في التزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة من أساتذة اللغات الأجنبية ومعلميها وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية.
الشروط :
الحصول على مؤهل جامعي واجتياز اختبار القبول في اللغة الإنجليزية وأساسيات الثقافة الإسلامية.
مقر الدراسة : أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر ، مع توفير إقامة للمتدربين أثناء الدورة .
طبيعة الدورة : تقوم الدورة على بعدين : الثقافة الشرعية ، واللغة الإنجليزية .
طبيعة التدريس : محاضرات في اللغة الإنجليزية وأخرى في العلوم الشرعية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية على أيدي كبار الأساتذة المتخصصين.
أهداف ومميزات الدورة :
أولاً : التأهيل العلمي الصحيح في مجال الثقافة الإسلامية باللغة الإنجليزية .
ثانيًا : إهداء كل دارس نسخة من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
ثالثًا : ترشيح من تنطبق عليهم الشروط من الأئمة الذين يجتازون الدورة بنجاح للإيفاد للخارج .
رابعًا : الاستفادة بأوائل الدورة الأكثر تميزًا في العمل و التدريس بمراكز الثقافة الإسلامية لغات .
خامسًا : جوائز مالية قيمة لأوائل الدورة .
سادسًا : شهادة باجتياز الدورة لمن يجتازها بنجاح .