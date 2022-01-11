شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين حمدى من طالبة بكلية الصيدلة لمتطوعة باليونيسف لخدمة برامج التنمية الريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بخطوات نشطه وعمل دؤوب ظهرت ياسمين حمدى الطالبه بكلية الصيدلة الفرقة الخامسة وسط منتدى شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي شاركت في عدد من الجلسات وورش العمل على هامش المنتدى ضمن مئات الشباب من مختلف دول العالم وسط سعادة عامرة من الشباب لتبادل الثقافات والأفكار الابتكارية المختلفة من دول العالم

وقالت ياسمين ابنه محافظة المنيا " لقد تم ترشيحي من قبل الجامعة لحضور منتدى شباب العالم، كما تم اختياري ضمن شباب الجامعات بواسطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " نظراً لإشتراكى بالأنشطة المجتمعية والتنمية منذ فترة ومن بينها برنامج وعى التابع لوزارة التضامن الأجتماعى بالتعاون ومنظمة الأمم لمتحدة للطفولة " يونيسف "



ياسمين مع إحدى المشاركات بالمنتدى

وحول عملها في البرامج التنموية قالت ياسمين "من أبرز المحاور التي أعمل عليها هي برامج الوعي الأسري والتربية الإيجابية أحد أهم العناصر في المجتمع وهى احدى أسباب مشاركتي في المنتدى، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب في القضايا المجتمعية مثل دورنا في رفع الوعي بالصحة النفسية ومواجهة التحديات والاضطرابات العقلية الناتجة من التغيرات المناخية"

وأضافت ياسمين "أتطلع لدمج تقنيات التحول الرقمي بأهداف التنمية المستدامة بحيث نحقق الاستفادة القصوى من التقدم التكنولوجي لصالح التطور الإنساني"

ولفتت ياسمين إلى أنها قامت بالعديد من الأنشطة التوعوية في قرى محافظة المنيا، شملت جلسات رفع الوعي في مجالات عديده منها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وشهدت هذه البرامج تفاعل لدى الجمهور المستهدف من حيث استجابتهم بالإضافة عن رغبتهم في مواصلة تنفيذ برامج الوعي المجتمعي والقوافل الطبية.



ياسمين فى منتدى شباب العالم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

حيث يعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



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وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.