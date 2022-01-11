شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية فى مصر تنعى كاهن الكنيسة المرقسية بالأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، انتقال الأب القس مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

وأكد بيان الإنجيلية أنها فقدت اليوم رمزًا وخادمًا أمينًا،خدم كلمة الله والكنيسة بإيمان وإخلاص. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب الكنيسة المصرية، وجميع محبيه.