شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: لجان عمل لتيسير صرف معاشات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة التضامن الاجتماعى، عمل اللجان المختصة لاستمرار تيسير صرف المعاشات المستحقة عن شهر يناير وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يناير، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

‏‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

‏‎كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات يناير من بنك ناصر الاجتماعى، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات، وكذلك المستفيدين من المعاشات.