شكرا لقرائتكم خبر عن ماركيان.. نجم اليوتيوب الأمريكى من منتدى شباب العالم: سعيد بمشاركتى الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماركيان، نجم اليوتيوب الأمريكى المشارك فى منتدى شباب العالم، إنه سعيد بمشاركته الأولى فى المنتدى ليكون جزءا من الموضوعات التى تهم الشباب حول العالم، لاسيما وإنه شخصيا مهتم على قناته بجمع الناس من مختلف الثقافات والتقريب بينهم.



ماركيان من منتدى الشباب

وأضاف ماركيان وهو من بين الشخصيات المؤثرة، فى تصريح لـ"الخليج 365" على هامش اليوم الثانى من منتدى شباب العالم، أنه سعيد بالمشاركة فى المنتدى لأول مرة لأنه وفر له فرصة للقاء الناس من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن هدف المنتدى هو جلب الناس من كل أنحاء العالم، مؤكدا أنه يقدر الحوار بين الأجيال الذى يتيحه المنتدى.

وأكد أن رسالته من المنتدى هى "أصنعوا صداقات مع الأشخاص الذين لا يشبهونكم".

وقال إنه يهتم فى قناته بالمحتوى الإيجابى ونشر البهجة والاحتفاء بالثقافات من مختلف أنحاء العالم معربا عن سعادته لأن الكثير من الحضور تعرفوا عليه وأشادوا بفيديوهات، مشيدا بمدى لطف المصريين. وقال إنه بدأ بالفعل فى نشر فيديوهات عن شرم الشيخ ومشاركته فى المنتدى.

وأضاف أنه سعد بوجوده فى مدينة شرم الشيخ وكان يأمل فى زيارة مدن مصر الأخرى، ولكن لم يتسنى له هذه المرة نظرا لضيق الوقت. وقال إنه ذهب للغطس هذا الصباح.