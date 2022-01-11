شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات محدودة لضباط النظام بمديرية أمن الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات لعدد من ضباط النظام بين الأقسام والمراكز الشرطية، وشملت الحركة المحدودة نقل العميد سمير رفعت من منصب مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى منصب مأمور قسم شرطة الحوامدية، وتولى العقيد ايمن الزمر منصب مأمور مركز شرطة أوسيم.

كما شملت الحركة تولى العقيد حسام لافي منصب مأمور مركز شرطة أطفيح، وتولى العميد عمرو عبد العزيز منصب مأمور مركز شرطة أبو النمرس.

وتسلم اللواء علاء فاروق في شهر ديسمبر الماضي، مهام عمله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خلفا للواء رجب عبد العال الذى تولى منصب مساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن ضمن حركة تنقلات محدودة اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وينتمى اللواء علاء فاروق إلى مدرسة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة حيث تولى عدة مناصب بها، منها رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، وتدرج فى المناصب ليصبح مفتشا للمباحث حتى تولى منصب رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة.

وخاض فاروق تجربة جديدة بمديرية أمن القليوبية، حيث صدرت حركة تنقلات تولى خلالها منصب مدير المباحث الجنائية بالقليوبية حيث أشرف على تطهير العديد من البؤر الإجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بشبين القناطر والخانكة، وقليوب، وأثبت جدارته وقدرته على مواجهة الخارجين عن القانون، ويخوض فاروق تجارب جديدة فى وزارة الداخلية، ليتولى عدة مناصب منها مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ومنصب رئيس مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، ثم صدر قرار بتوليه منصب مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.