شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد.. والمصلحة العليا فرضت قيودا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد فقط فى مناحي الحياة، وذلك خلال مشاركته فى جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2022.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم: "أهنئكم من كل قلبي على نموذج المحاكاة، لأهم الموضوعات التي يتم استخدامها والتعامل معها والترويج والمرتبطة بحقوق الإنسان وخاصة في قضية كورونا، والإجراءات التي صاحبتها".

وذكر الرئيس أن أزمة كورونا كانت عالمية، ولم يكن هناك فرصة للدول أن تتعامل معها إلا في إطار إجراءات، مستطردًا:" الدول الغربية فرضت قيود بسبب كورونا، وهذه القيود كانت ضد مبادئ ومفاهيم يتصورونها مثل حرية التنقل والتطعيم.. ولكن المصلحة العليا للعالم اقتضت اتخاذ إجراءات وقيود هدفها حماية العالم والدولة الوطنية فى هذه الدول، كما ألقت الأزمة الضوء.. حيث أن حقوق الإنسان لا تقتصر على حرية التعبير فقط والممارسة السياسية، وتمتد للأمور الاقتصادية والاجتماعية.. وإحنا في مصر حريصين على حقوق الإنسان من منظور فكرى ومعتقدات نمارسها".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.