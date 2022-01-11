الأمن المائي أبرزها.. برلماني: جلسات منتدى الشباب عكست قدرة الدولة على التعامل مع المشكلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم عكس قوة مؤسسات الدولة ومكانة مصر الدولية؛ خصوصاً في تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الموضوعات التي يتم إلقاء الضوء عليها التي تعكس الجهود المبذولة؛ حتى يخرج هذا الحدث العالمي بصورة تليق بحجم الدولة المصرية.

وأضاف محسب أن المنتدى يلقي الضوء على عدد من الموضوعات الحيوية؛ حيث تناقش جلسات اليوم عددًا من الموضوعات المهمة؛ أبرزها "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، والجميع يعلم تأثير التغيرات المناخية على العالم، ومن ثم تضمين هذا الموضوع الحيوي جلسات المنتدى يعكس مدى الرؤية في اختيار الموضوعات بعناية لإيجاد حلول لمواجهتها من خلال طرح رؤى وأفكار الشباب؛ خصوصًا أن المنتدى يخرج بتوصيات ملزمة.

وتابع النائب: "كما تشهد الجلسات اليوم مناقشة (مستقبل الرعاية الصحية في عالم ما بعد الجائحة)، تداعيات الجائحة انعكست على العالم بأثره، وكان لزامًا أن يتم الاستماع إلى كل الرؤى لضمان مناقشة الأوضاع الصحية والخدمة الطبية بعد الجائحة، إلى جانب جلسة بعنوان (مبادرة شباب بلد- الأمم المتحدة)، وجلسة أخرى تحت عنوان التداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة".

واستكمل عضو مجلس النواب: "ومن الجلسات المهمة أيضًا، تلك التي ستعقد تحت عنوان (المسؤولية الدولية في تحقيق الأمن المائي)، الأمن المائي من أبرز وأهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير، والفترة الأخيرة خير شاهد على ذلك، ومحدودية الموارد المائية تمثل أزمة كبرى يجب العمل على إيجاد حلول لها".

واستطرد عضو مجلس النواب بأن المنتدى نواة حقيقية لبناء شباب واعد قادر على صناعة غد مشرق، بداية من الورش التحضيرية التي تتم والموضوعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها والاستماع إلى شباب من مختلف دول العالم؛ إلى آرائهم وأفكارهم في معالجة والتصدي للمشكلات التي تواجه العالم، وهذا الأمر يجعل الشباب المصري منفتحًا على العالم.

وأوضح عضو النواب أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، ولهذا فإنه يعد فرصة أيضًا لتعزيز الجهود المبذولة في ملف السياحة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.