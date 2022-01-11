بمساحة 40 ألف فدان.. نائب وزير الإسكان: تنمية 70% من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم الانتهاء من تنمية 70% من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، والتي تصل مساحتها إلى 40 ألف فدان.

وأضاف عباس، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بدأ منذ 2015 ومستمر حتى الآن؛ حيث تم الدخول في ما يقرب من 15 مشروعًا، حيث كنا نرى السوق العقارية بشكل جيد، ووجدنا أن أسعار الأراضي سترتفع بشكل كبير، وذلك سوف يؤثر على بطء تنفيذ المشروعات، خصوصًا المساحات الكبيرة، فجاءت فكرة تنفيذ مشروعات بالشراكة وهي مشروعات كبيرة، تأتي بعائد لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد نائب وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية لا تحصل على أي عوائد مالية من موازنة الدولة، ومطلوب منها تحقيق مكاسب مالية للدولة آخر كل عام.

وأشار عباس إلى أن الدخول في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليس لجذب المطورين الكبار فحسب؛ بل لزيادة سرعة التنمية العمرانية.



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