"انتقام حواء"..سيدة تفضح عشيقة زوجها على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة حلوان، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر صور خادشة للحياء لسيدة على علاقة بزوجها على "فيسبوك".

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من "ن. ه" 29 سنة، تتهم "ب. م" مقيمة بمدينة 15 مايو، بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبضبط المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة، قائلة إنها اكتشفت وجود علاقتها غير الشرعية بين زوجها، فخططت للانتقام منها.

وقالت المتهمة إنها حصلت على الصور من هاتف زوجها ووضعتها على فيسبوك وكذلك رقم التليفون وإن السيدة تمارس الدعارة مقابل المال.