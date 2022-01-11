علاقة عاطفية بينه وشقيقة أحدهم.. تأجيل محاكمة 6 أجانب بتهمة قتل مواطن بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 6 أجانب متهمين بقتل مواطن في حدائق القبة، إثر علاقة عاطفية بينه وبين شقيقة أحدهم لجلسة 10 أبريل المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي.

كان قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة أحد الأشخاص بالمنطقة، وتبين قيام المتهمين باختطافه تحت تهديد السلاح ثم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وبين شقيقة المتهم الأول، فقرروا الانتقام منه.