شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الابتدائية بالجيزة يؤدون امتحانات الترم الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب المرحلة الابتدائية بالصفين الخامس والسادس امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة وسط إجراءات احترازية ووقائية وتباعد، حيث وجهت المدارس بتوفير أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، والتزام كافَة المشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل والجد والاجتهاد، مع تذليل العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب يؤدون امتحانى مادتى اللغة الأجنبية والعلوم.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب وارتداء الكمامة.

- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية

الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022

-الصف الرابع الابتدائى " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022

- الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.