شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تجدد تحذيرها من عدم ارتداء الكمامات أثناء استقلال قطارات السكة الحديد والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة النقل تحذيراتها لجمهور الركاب من دخول محطات السكة الحديد أو المترو أو استقلال قطاراتهما بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا ، مؤكدة أنه سيتم توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت هيئة السكة الحديد استمرارها فى الإجراءات الإحترازية لمواجة فيروس كورونا من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات ، ومتابعة إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد .

وناشدت هيئة السكة الحديد الركاب ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة زويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيه

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة ب ٥٠ جنيه.