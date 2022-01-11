شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خدمة استعلام البيانات الأساسية لملف المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة لصاحب المعاش للاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص به إلكترونيا وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن خدمة عن استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.. ”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن خدمة عن استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.. - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات. - اختيار خدمات أصحاب المعاشات. - اختيار خدمة الاستعلام عن ملف المعاش. - تسجيل الدخول إذا كنت مستخدم من خلال كتابة الرقم القومي ثم كتابة كلمة المرور.