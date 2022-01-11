شكرا لقرائتكم خبر عن حلم عائشة يتحقق بمنتدى شباب العالم: إحنا فى سيناء بنعتبر لقاء الرئيس السيسى خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألوان الخيوط الزاهية لا تخطئها عيون المارة، البهجة تملأ المكان، والمنتجات السيناوية تشع النور عن التراث والحضارة المصرية الأصيلة.

وهنا داخل أحد أماكن عرض المنتجات البدوية داخل صالة منتدى شباب العالم جلست السيدة عائشة عيد بملابسها البدوية تنتظر أمنية حياتها.

تقول عائشة: "طول الفترة اللي فاتت ولما عرفت أنني هعرض منتجاتي في المنتدى تمنيت أن أقابل الرئيس السيسي.. احنا في سينا بنعتبر مقابلة الرئيس خير يملأ الدنيا والبلد.. وأخيرا ربنا حققلي الأمنية".

عائشة وأختها اللتان جلستا منذ اليوم الأول لافتتاح منتدى شباب العالم استقبلتا رئيس الجمهورية في مكانهما ووسط المنتجات والملابس السيناوية.

وأضافت السيدة السيناوية: "أنا ما جيتش هنا علشان المكسب من عرض المنتجات، لكن علشان شباب العالم كله يشوف تراثنا ويعرف عن تاريخنا وأرضنا.. وبكون سعيدة جدا لما شباب أجانب يسألوا عن صناعة منتجاتنا وبنقولهم كل التفاصيل. وأكيد بينقلوها لبلدهم ويعرفوا الناس بمصر.

وتابعت "الأيام دي عيد لينا كلنا، شباب العالم كله عندنا بيشوف بلدنا وبتعلم من دولتنا وبيشوف إزاي احنا بنظم حدث كبير زي منتدى الشباب".