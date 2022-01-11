شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة التغير المناخى بمنتدى شباب العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن وكالة فيتش تحدثت عن أن الدولة المصرية لديها القدرة على استخدام الرياح والشمس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومصر لديها خطة لمضاعفة هذه الطاقة 300 % خلال الفترة القادمة، والوكالة تتحدث عن أن مصر بجانب الإمارات ستقود هذا التوجه مع دول أخرى في المنطقة.

ومن خلال الإنفوجراف التالى نستعرض كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة التغير المناخى..

التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة ويجب مواجهتها بمنتهى السرعة

العالم يضخ أكثر من 10 آلاف طن مترى من غازات الاحتباس الحرارى كل 10 ثوانٍ

مصر من أكثر الدول المعرضة لتأثير سلبى بسبب تغيرات المناخ

الدول النامية لم تكن سبب هذه الظاهرة لكنها تدفع فاتورتها

مصر لديها خطة لمضاعفة الطاقة المتجددة 300%

مصر من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية

إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية للتعامل مع الظاهرة

سنكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا فى قوانين تحفيز الاستثمار بالطاقة الجديدة

لدينا خطة قومية للمياه حتى 2037 بتكلفة 50 مليار دولار

لدينا طموح لبدء إنتاج أول سيارة مصرية كهربائية العام المقبل

نستهدف زيادة المشروعات الخضراء لـ50 % خلال عامين

3.6 تريليون دولار خسائر التغيرات المناخية منذ 1970

العالم شهد 10 كوارث عالمية فى 2021 بسبب المناخ تسببت فى خسائر بـ170 مليار دولار