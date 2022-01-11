شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن مفقودين بحادث غرق سيارة فى نهر النيل بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل رجال الإنقاذ النهري عمليات البحث عن ضحايا مفقودين بحادث سقوط سيارة نصف نقل من معدية القطا داخل نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر، وسط تواجد الخدمات الأمنية وقيادات مديرية أمن الجيزة بموقع الحادث، وسيارات الاسعاف لنقل أي ضحايا يتم العثور عليهم، فيما تم انتشال 5 أشخاص حتى الآن.

وتلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن غرق اثنيْن من مستقليها، وفَقْد آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

وألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجار استكمال التحقيقات.