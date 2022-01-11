وزيرة الثقافة تصدر قراراً بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني إلى روما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليومالثلاثاء، قراراً بسفر الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني، دفعة الفنانة جاذبية سري 2021 إلى العاصمة الإيطالية روما لبدء تنفيذ خطة، المنحة الدراسية الخاصة بهم في الأكاديمية المصرية للفنون برئاسة الدكتورة هبة يوسف.

وقالت عبد الدايم، إن الجائزة تهدف إلى اتصال المبدعين الشباب بالفكر العالمي لتنمية القدرات وإثراء الخبرات، مضيفة أن الإطلاع على التقنيات الحديثة في مختلف ألوان الفنون يساهم في إعداد جيل مميز جديد من عناصر قوى مصر الناعمة، مشددة على ضرورة تنفيذ البرامج المعدة للفائزين بغرض الابتكار والتجديد في تخصص الموفد والتي تتواصل على مدار ستة أشهر.

يذكر أن جائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما تمنح للمبدعين في عدة مجالات فنية، وفاز بها هذا العام ( دورة الفنانة جاذبية سري )كل من عمرو أحمد مدحت عزيز"العزف والتأليف الموسيقى والغناء الأوبرالي"، إيمان رزيق على حسن "باليه"، نانسي ناجي جرس مسعود "سينما"، محمود محمد محمود محمد صبري "مسرح" هادي مصطفى محمد عبد الحليم برعي "التصوير الزيتى " ، محمد سمير محمد الجندي "الخزف".​