طفل وطفلة وشاب.. ننشر أسماء ضحايا حادث معدية منشأة القناطر الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء 3 ضحايا جدد تم انتشال جثامينهم، اليوم الثلاثاء، جراء حادث سقوط سيارة ربع نقل تقل عمالا من أعلى معدية بمركز منشأة القناطر.

فرق الإنقاذ النهري بالجيزة انتشلت جثامين كل من هاجر عبد الصمد سيد 13 سنة، زياد أحمد حسن 13 سنة ومحمد صبري سالم 19 سنة.

تلقت النيابة العامة أمس الاثنين إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين.

كان العمال في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

أسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

قوات الشرطة بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، ألقت القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

فريق من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.