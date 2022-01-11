شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تكشف أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الخميس المقبل (خرائط) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث توقع المركز أن تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم/ يوم.

كما توقع مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الرى، عدم سقوط أمطار غدا الأربعاء، فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية الخميس المقبل، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم/ يوم، وقد تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1مم/يوم.

وقدم تليفزيون الخليج 365، صباح اليوم تغطية خاصة حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.