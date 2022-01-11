شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: الدولة المصرية مؤمنة بدور الشباب الفعال فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أشاد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى بالمنتدى، لافتاً إلى أنه يعد من أهم التجمعات الشبابية حول العالم، ويمثل نقطة إلتقاء بين شباب العالم الواعدين لتبادل الحوار والتناقش حول قضايا التنمية، مشيداً بإعادة عقد المنتدى والرجوع بقوة بعد توقفه خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا مع الحرص على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة المشاركين بالمنتدى، مؤكداً أن منتدى شباب العالم يمثل رسالة سلام من مصر إلى العالم، كما يؤكد اهتمامها بإرساء مبدأ الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر.

وأكد الوزير "مرسي"، على حرص الدولة المصرية على تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ودورهم الفعال فى التنمية والنهوض بالوطن، مضيفاً أنه من منطلق ذلك يوجد ثلاث مساعدين له من الشباب، كما يتم بناء قدرات شباب المهندسين والعاملين بالإنتاج الحربى بشكل دائم لإعداد صف ثاني قادر على القيادة وتولي مختلف المناصب، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي ومختلف الجهات بالدولة تهتم ببناء الشباب المصرى، لأنهم هم القوة الإنتاجية الحقيقية للبلاد ولديهم قدرات وطاقات كبيرة للإبداع والإبتكار.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، على أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلباً، ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمى، كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي، إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل، بما ساهم في احتواء التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن وعي المواطن المصري بتلك التحديات كان الركيزة الأساسية للتغلب عليها.

جدير بالذكر، أن فعاليات منتدى شباب العالم تنطلق بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، وسيناقش المنتدى في نسخته الرابعة ملفات عديدة هامة مثل التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومستقبل الطاقة والتغيرات البيئية، إلى جانب مناقشة موقف المؤسسات الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.