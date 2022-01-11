شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أجندة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس الإثنين، فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وأعلنت إدارة المنتدى عن وصول الوفود المشاركة فى المنتدى، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

يستهل منتدى شباب العالم جلساته غدا الأربعاء بحلقة نقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر" وتعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الرئيسية تعقبها جلسة أخرى تحت عنوان :" دور المؤسسات الدولية في دعم التعافى من الجائحة".

كما يعقد المنتدى جلسة نقاشية حول مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة كورونا بقاعة البحر الأحمر في حين تستضيف قاعة سيناء جلسة نقاشية تحت عنوان المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات،أما قاعة أبو الهول فتستضيف حلقة نقاشية تحت عنوان الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية".

وتستضيف قاعة أسوان جلسة نقاشية تحت عنوان صناعة الفن والمحتوى الإبداعى والثقافى في زمن الجائحة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.