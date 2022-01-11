شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تنظم ورشة عمل بعنوان المرأة المصرية بين العلم والمجتمع الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى قد دعمت المرأة فى مجال البحث العلمى حيث أنشئت 8 جوائز علمية للمرأة فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصحة والدواء والبيئة، وتم تفعيل اللجنة القومية للمرأة ضمن اللجان النوعية بالأكاديمية، وحالياً تمثل المرأة أكثر من 70% من الحاصلات على منح علماء الجيل القادم بالأكاديمية، إلى جانب إطلاق الأكاديمية مبادرة “WomenUp” وهى مبادرة تهدف إلى دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتم من خلال هذه المبادرة احتضان 10 مشروعات مبتكرة للمرأة وتوفير الدعم المادى والفنى والتدريب لتصل لسوق العمل.
وعن منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD) فهي تعد منظمة دولية تأسست عام 1987 ومقرها في مكاتب الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS) ، في تريست بإيطاليا، وأقامت المنظمة المنتدى الدولي الأول لتوحيد العالمات البارزات من العالمين النامي والمتقدم بهدف تعزيز دورهن في عملية التنمية وتعزيز تمثيلهن في القيادة العلمية والتكنولوجية، وتسعى منظمة OWSD إلى توفير التدريب على البحث والتطوير الوظيفي وفرص التواصل للعلماء في جميع أنحاء العالم النامي في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.