شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق دورة التميز اللغوى للأئمة والواعظات بجوائز تصل لـ 20 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب الالتحاق بدورة التميز اللغوى المتقدمة المكثفة التى تعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، للأئمة والواعظات والإداريين الراغبين فى ذلك، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل النوعى التراكمى المستمر والتميز العلمى ، والتشجيع على الإبداع والابتكار، وعنايتها البالغة باللغة العربية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه يشترط فى المتقدم أن يكون من خريجى كليات أو أقسام اللغة العربية أو من المتمكنين فى اللغة العربية ، الباحثين عن مزيد من التمكن اللغوى المستعدين للدراسة اللغوية المتقدمة ، بما يحقق التميز اللغوى خطابة وكتابة، كما يشترط للقبول بالدورة اجتياز الاختبار التمهيدى المؤهل للالتحاق بالدورة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه ستكون هناك جوائز وحوافز كبيرة لمن يجتاز الدورة ، منها ترشيح الأكثر تميزًا ممن يحصلون على الدرجة المؤهلة للإيفاد الدائم وفق درجاتهم العلمية للعمل ببعض الجامعات التى تطلب إيفاد أئمة أو الجهات التى تطلب إيفاد معلمين للغة العربية فى التعليم قبل الجامعى أو للعمل بالمركز الثقافى المصرى التابع لوزارة الأوقاف بدولة تنزانيا أو الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه فى اللغة العربية .

كما رصدت الوزارة جوائز أخرى مالية على النحو التالى :

أولا: 20 ألف جنيه للأول على الدورة بشرط الحصول على 80% فى اختبارات الدورة .

ثانيًا: 15 ألف جنيه للثانى على الدورة بشرط الحصول على 75% فى اختبارات الدورة .

ثالثًا : 10 آلاف جنيه للأول على الدورة بشرط الحصول على 70%فى اختبارات الدورة .

رابعًا : جائزة تشجيعية قدرها ألفا جنيه لكل من يحقق 65% فى اختبارات الدورة .

خامسًا: ضم المتميزين إلى قائمة القوافل الدعوية وقوافل شركات البترول وتدريس اللغة العربية بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظى القرآن الكريم.