حكم نهائي.. تغريم المتهم بسبّ الإعلامي إبراهيم فايق 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتغريم "م. ص" 20 ألف جنيه لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق عن طريق الهاتف المحمول.

وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و 30 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1 و70 و79/1 بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.