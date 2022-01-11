شكرا لقرائتكم خبر عن أداب القاهرة تبدأ اليوم امتحان الترم الأول بمقررات متطلبات التخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الآداب بجامعة القاهرة وذلك بالنسبة للمقررات الدراسية متطلبات التخرج، على أن تبدأ امتحانات المواد الدراسية يوم الخميس المقبل 13 يناير الجارى، وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل.

وكان الدكتور خالد أبو الليل وكيله كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أكد أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية المرتبطة بأعياد الأقباط و25 يناير خلال وضع جداول الامتحانات مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للامتحانات وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وأكد وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه تم تجهيز مبانى الامتحانات، مشيرا إلى أن الامتحانات ستجرى على 3 فترات وذلك لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى على صحة وسلامة الجميع ومنه التكدس والزحام ، مؤكدا تنظيم الامتحانات وسط تطبيق صارم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .