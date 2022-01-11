أخبار مصر

سفير الصين بالقاهرة: مستعدون للتعاون مع شباب العالم لمكافحة كورونا والفقر وتغير المناخ

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: مستعدون للتعاون مع شباب العالم لمكافحة والفقر وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة مصر على استضافة الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم.


وقال ليتشيانج -في تغريدة عبر منصة "تويتر"-: "نهنئ بحرارة انطلاق منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ"، مؤكدًا استعداد الصين لتعميق التعاون مع شباب العالم في مكافحة كوفيد -19 والفقر وتغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الرقمي حتى يصبح العالم أكثر توازنًا وتناغمًا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا