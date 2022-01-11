شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: مستعدون للتعاون مع شباب العالم لمكافحة كورونا والفقر وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة مصر على استضافة الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم.



وقال ليتشيانج -في تغريدة عبر منصة "تويتر"-: "نهنئ بحرارة انطلاق منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ"، مؤكدًا استعداد الصين لتعميق التعاون مع شباب العالم في مكافحة كوفيد -19 والفقر وتغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الرقمي حتى يصبح العالم أكثر توازنًا وتناغمًا.