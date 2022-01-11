شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة حتى السبت بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 يناير

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 يناير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 07 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة