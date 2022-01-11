شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. هزة اليوم الأرضية أقوى من زلزال 1992 بعد أن ضربت قبرص وشعر بها سكان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجأة مرتبطة بالهزة الأرضية التي وقعت قبل ساعة، هى أن زلزال اليوم أقوى من زلزال 1992، حيث ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة قبرص، وامتدت آثاره ليشعر به سكان بعض مناطق مصر، حسبما تداول عشرات من مستخدمى مواقع التواصل، ونشرت بعض وسائل الإعلام.

ومن جانبها قالت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، إن زلزالا شدته 6.6 درجة ضرب منطقة قبرص اليوم الثلاثاء، مؤكدة فى بيان لها أن الزلزال وقع على بعد 48 كم شمال غرب مدينة بوليس بقبرص وكان على 19.6 كيلومتر.