شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فتوى مكتوبة وموثقة من دار الافتاء..تعرف على الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء، أنه تماشيًا مع أهدافها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقي الشامل في إداراتها واستكمال الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة في رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التي تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناءً على المستجدات ووَفقًا لخطة تطوير أعمال الدار.

وتشمل الإدارات الجديدة، الإرشاد الزوجي، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلَّة والمواقيت، وإدارة المحاكم، كما تمتلك الدار العديد من الإدارات الأخرى الهامة، ونستعرض اليوم كيفية التواصل مع إدارة الفتوى الموثقة (المكتوبة) كالآتى:

يتم التواصل مع الإدارة العامة للفتوى المكتوبة عن طريق العديد من الطرق الميسرة وهي كالتالي: