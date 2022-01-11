شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فتوى مكتوبة وموثقة من دار الافتاء..تعرف على الخطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت دار الإفتاء، أنه تماشيًا مع أهدافها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقي الشامل في إداراتها واستكمال الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام السابقة في رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التي تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناءً على المستجدات ووَفقًا لخطة تطوير أعمال الدار.
وتشمل الإدارات الجديدة، الإرشاد الزوجي، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلَّة والمواقيت، وإدارة المحاكم، كما تمتلك الدار العديد من الإدارات الأخرى الهامة، ونستعرض اليوم كيفية التواصل مع إدارة الفتوى الموثقة (المكتوبة) كالآتى:
يتم التواصل مع الإدارة العامة للفتوى المكتوبة عن طريق العديد من الطرق الميسرة وهي كالتالي:
-الحضور إلى أحد مقرات دار الإفتاء المصرية (القاهرة، -الإسكندرية، -أسيوط).
- يتم طرح السؤال أمام أحد السادة أمناء الفتوى بالإدارة العامة للفتوى الشفوية.
- في حالة طلب فتوى مكتوبة يتم الإحالة إلى الإدارة العامة للفتوى المكتوبة.
- يقوم السائل بتحرير طلب الفتوى بخط يده يتضمن موضوع السؤال.ويراعى في طلب الفتوى المكتوبة ما يلي:
1- أن يكون السؤال موجهًا إلى دار الإفتاء المصرية.
2- أن يكون واضحًا مستوفي المعلومات المطلوبة في تصوير واقعة السؤال، ووصف موضوعه وصفًا دقيقًا خاصة إذا كان عن حالة شخصية لا يمكن معرفة واقعها إلا عن طريق مقدم الطلب.
3- ألا تكون مسألة نزاعيه تحتاج إلى حضور طرف آخر.
4- الطلبات المقدمة حضوريًّا ﺑﺎﺳﻢ الهيئات والمؤسسات المختلفة يراعى تقديم توكيل أو تفويض.