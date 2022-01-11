شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية عن زلزال اليوم: الهزة الأرضية كانت بقوة 6.6 على بعد 415 كم من دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 هزة أرضية في منطقة شرق البحر المتوسط علي بعد 415 كم من دمياط، وكانت بياناتها كالتالي :

- تاريخ حدوث الزلزال الاثنين الموافق 11 يناير / 2022

وقت الحدوث وقوة الزلزال :

3:07 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر

دائرة العرض 35,15 شمالا

خط الطول 31.94 شرقا

العمق : 60 كم

وقد ورد إلى المعهد ما يفيد شعور المواطنين بتلك الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.