شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشهر المقبل.. دبى تستضيف أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية شهر فبراير المقبل في الفترة من 28 حتى 3 مارس 2022، بمركز دبي للمعارض، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى تنظمه أمانة مكتب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويعد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إحدى المنصات الخاصة بتعزيز عمل المنظمات ومشاركتها مع الجھات الإقليمية لتحقيق الاحتياجات والنتائج الإقليمية لعمليات تغیير المناخ العالمية، فهو فرصة للحكومات والقطاع الخاص والمدن ومجتمعات السكان المحليين والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في حوار نحو الحلول وإيجاد أرضية مشتركة والتعاون في العمل المناخى، حيث سيتم بث بعض الجلسات عبر الإنترنت، ومن المتوقع تنظيم أحداث افتراضية لتشجيع انتشار الحدث وتمكين التعاون الواسع.

جدير بالذكر، أن أسابيع المناخ الإقليمية تقام في نفس الوقت على مستوى العالم، حيث ستبدأ نسخ 2022، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفي آسيا والمحيط الهادئ وفي أفريقيا، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تضم 197 دولة، وهي المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لتغير المناخ بعام 2015، و المعاهدة الأم لبروتوكول كيوتو لعام 1997.