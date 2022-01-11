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كيف تتواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا فى العزل المنزلى؟

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القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة الصحة والسكان، خدمات الرعاية الصحية للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا نظرا لعدم حاجتهم لدخول المستشفيات.

 

”الخليج 365” تقدم عرضا لأهم المعلومات الخاصة بآليات العزل المنزلي.

 

1- التوجه لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات الإصابة بكورونا المعزولة منزليا.

 

2- يمكن التواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي عن طريق ارسال كلمة عزل في رسالة إلى رقم 1440.

 

3- يمكن تسجيل البيانات الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطنين على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليا.

 

4- يجب أن يكمل المواطن بياناته حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات الكاملة.

 

5- في حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في الرسالة.

 

6- حالة إدخال رقم اختيار خاطي يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وادخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة ادخال البيانات.

 

7- لتلقي الاستفسارات عن كورونا يمكن الاتصال بالخط الساخن 105.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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